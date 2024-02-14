Мир 14 февраля 2024, 13:42 Востоковед Котков: Китай занял «дружественно-нейтральную позицию» по отношению к России

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На данный момент Китай занял «дружественно-нейтральную позицию» по отношению к России. При этом власти КНР продолжают руководствоваться собственными интересами, сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, Китай поддерживает Россию больше на словах. Сейчас китайские банки ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы санкций.

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«Здесь очевидно, что при всех несогласиях, противоречиях между Китаем и западным миром экономические отношения важнее», — подчеркнул Котков.

Отмечается, что ранее Китай выступил против «незаконных санкций» Евросоюза за сотрудничество с Россией.