Востоковед: количество миллиардеров в Китае нельзя оценить точно

Востоковед Василий Кашин рассказал, что в Китае невозможно оценить реальное количество богатых людей. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, это связано со сложной структурой их активов, а также с тем, что они не привлекают к себе внимания. Кашин уверен, что фактически миллиардеров в стране намного больше, чем по официальным данным.

«Это вполне возможно. Оценка состояния китайских богачей является сложной задачей, потому что все структуры собственности довольно запутанные и непрозрачные», — заключил эксперт.