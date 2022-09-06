Востоковед Кистанов заявил, что решение России по Курилам испортило планы Японии вернуть острова | 360°

Мир 06 сентября 2022, 13:41 Поделиться Telegram

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Viber Востоковед Кистанов заявил, что решение России по Курилам испортило планы Японии вернуть острова

Читать 360tv в

Востоковед Валерий Кистанов заявил, что Япония хотела вернуть Курильские острова. Но решение России о выходе из соглашения об их упрощенном посещении нарушило этот план. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, японские власти считают эту территорию своей и называют ее Северными землями. Соглашение с Россией означало для них приближение к цели.

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«Один из шажков. Так же, как, например, развитие совместной хозяйственной деятельности», — заключил Кистанов.

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