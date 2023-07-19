Мир 19 июля 2023, 12:40 Востоковед Керимов заявил, что в Турции понимают причины срыва зерновой сделки

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Турции нечего предъявить России относительно разрыва зерновой сделки. Об этом радиостанции Sputnik рассказал востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов.

По его словам, причины случившегося ясны всем сторонам. Россия вышла из сделки, потому что ее условия не исполняли. Поэтому, хоть Турция и потерпела репутационные убытки, власти страны не могут обвинить российскую сторону в срыве договоренностей. Именно поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган очень сдержанно отреагировал на заявление о том, что зерновая сделка окончена, так и не дотянув до своей первой годовщины.

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