Мир 27 апреля 2023, 12:45 Востоковед Керимов: поражение Эрдогана в выборах может привести к пересмотру отношений с Россией

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Поражение Реджепа Эрдогана в президентских выборах в Турции, которые состоятся в мае, может стать причиной пересмотра политических отношений с Россией. Об этом сообщил журналист-международник, востоковед, Турал Керимов в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, в случае победы Эрдогана российско-турецкие отношения только укрепятся. Если же президентом Турции станет оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу, то внешнюю политику страны могут пересмотреть в соответствии с целями и задачами Запада.

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Керимов отметил, что Кылычдароглу не станет продолжать придерживаться нейтральной позиции по отношению к России.