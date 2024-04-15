15 апреля 2024, 15:44
Востоковед Керимов не исключил полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Полномасштабную войну на Ближнем Востоке нельзя исключать в случае, если Израиль решит ответить на удары Ирана. Об этом сообщил востоковед Турал Керимов в эфире радио Sputnik.
«Эскалация была без подключения иранских прокси на полную мощность. И если Израиль ответит, то вот уже сегодня военное руководство Ирана согласовало, как они говорят, десятикратный ответ на возможную реакцию Израиля», — сказал эксперт.
Реклама
Керимов отметил, что страны региона не хотят серьезного конфликта между Израилем и Ираном, все государства находятся в состоянии крайней концентрации. Так, Иордания сбивала летящие на Израиль беспилотники и ракеты через ее воздушное пространство, добавил он.
Ближний Восток
Реклама
Реклама