Мир 31 января 2024, 16:51 Востоковед Казаков заявил, что Россия откажется от мирного договора с Японией

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Отношения России и Японии складываются таким образом, что не остается другого выхода, кроме отказа от мирного договора. Таким мнением с НСН поделился старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

По его словам, предложение Японии о подписании мирного договора в данное время говорит о неизменности курса. Однако до конца СВО говорить о восстановлении связей не приходится.

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«Конечно, сейчас говорить о мирном договоре и о восстановлении каких-то политических отношений не приходится. В настоящее время рассчитывать на то, что российская сторона начнет переговоры по этой теме, тоже не приходится», — подчеркнул эксперт.

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