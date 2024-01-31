31 января 2024, 18:24
Востоковед Казаков усомнился, что премьер Японии встретится с Ким Чен Ыном в ближайшее время
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен провести встречу с Ким Чен Ыном, но она вряд ли состоится в ближайшее время. Об этом НСН рассказал старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.
Он назвал жест японского премьера исключительно политическим и усомнился, что заявление о намерении приведет к конкретным шагам. Тем не менее понятен посыл, который говорит о готовности обходить острые углы.
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«С таким посылом власти выступают, что Северная Корея — это изгой, что она представляет угрозу, но они готовы встречаться с ее лидером, чтобы срезать углы, обсудить ситуацию в целом, снять напряженность», — добавил эксперт.
Международные отношения
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