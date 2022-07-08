Востоковед Казаков предположил реакцию японцев на убийство экс-премьера Абэ

Востоковед Олег Казаков считает, что жители Японии крайне негативно отреагируют на убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщил «Взгляд».

Он пояснил, что Абэ — профессиональный политик и его уважают в стране. Кроме того, в Японии высокий уровень безопасности, поэтому покушения на публичных людей являются шокирующими событиями.

«Японское общество отреагирует на это событие крайне негативно. И это не зависит от того, нравится ли кому-то Абэ или нет», — заключил Казаков.