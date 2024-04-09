Мир 09 апреля 2024, 10:37 Востоковед Катков: власти Китая не будут запрещать своим компаниям торговать с Россией

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Глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила китайским организациям возможными санкциями в отношении бизнеса за помощь России. При этом власти КНР не станут запрещать своим компаниям торговать с РФ, сообщил востоковед Кирилл Котков в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, китайская сторона будет вести себя так, как считает нужным. Касательно своих компаний страна проявляет себя достаточно либерально, она не собирается вестись на провокации США.

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«Принцип такой: если вы боитесь попасть под американские санкции, ну что же, дело ваше, но если не боитесь, ищите обходные пути, придумывайте, как торговать с русскими — мы не собираемся портить отношения с Россией», — отметил Котков.