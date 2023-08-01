Мир 01 августа 2023, 16:37 Востоковед Кашин назвал традиционным призыв Си Цзиньпина к боеготовности

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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал к повышению боеготовности. Китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, с чем связано такое решение политика. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, подобные призывы со стороны китайского лидера являются традиционными. Он регулярно посещает воинские части и выступает с мотивационными речами. На протяжении всего правления он несколько раз заявлял о том, что необходимо готовиться к военным действиям.

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«О каких-то воинственных намерениях это не говорит, и более того схожие выражения использовались, например, его предшественником Ху Цзиньтаов эпоху, когда ситуация была гораздо более спокойной», — отметил Кашин.