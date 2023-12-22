Мир 22 декабря 2023, 11:45 Востоковед Карнеев назвал сложной задачей воссоединение КНР и Тайваня

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Возможность объединения Китая и Тайваня рассматривается уже не одно десятилетие, но все еще остается сложной задачей. Об этом НСН рассказал руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.

Он объяснил, что стороны не сходятся в том, как могло бы пройти это слияние. Потому что китайская сторона предлагает действовать по той же системе, что и в Гонконге: то есть одно государство и две системы. В Тайване с этим не согласны.

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«Сама перспектива такого присоединения — это очень сложный вопрос. Руководство Китая исходит из того, что в будущем, по мере усиления Китая, будут складываться условия для того, чтобы это объединение произошло не силовым, а другим способом», — сказал эксперт.

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