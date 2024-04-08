Мир 08 апреля 2024, 13:49 Востоковед Каргин: вывод израильских войск из Газы связан с выборами в США

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Израильские военные стали выводить часть подразделений из Хан-Юниса на юге Газы. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию прокомментировал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

По его мнению, соответствующее решение связано с давлением США, которое обусловлено грядущими выборами президента Соединенных Штатов.

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«[Джо] Байден (действующий американский лидер — прим. ред.) очень опасается, если к моменту выборов конфликт не будет закончен, то часть его избирателей просто не придет на избирательные участки, не проголосует», — пояснил специалист.

Такой исход, считает Каргин, гарантированно обеспечит победу политика Дональда Трампа.