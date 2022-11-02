Востоковед исключил военный конфликт между КНДР и Южной Кореей | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:28 Востоковед исключил военный конфликт между КНДР и Южной Кореей

Читать 360tv в

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков обсудил с «Ридусом» ночной обмен ракетными пусками между Южной Кореей и КНДР.

Специалист заметил, что в истории конфликта Южной и Северной Кореи были эскалации большего масштаба. В частности, обе стороны обменивались артиллерийскими ударами в районе Желтого моря около 10 лет назад.

Реклама

«Так или иначе, ни одна из сторон войны не хочет, это не в их интересах», — выразил уверенность Котков.

Реклама

Он напомнил, что Северная Корея зависит от Китая, а Южная Корея с 50-х годов фактически находится под охраной войск США, которые там расквартированы.

«Насколько я понимаю, подобные события еще будут происходить, но дойдет ли до войны — зависит от третьей стороны, от Соединенных Штатов. Они, конечно, великие мастера на разные провокации», — добавил востоковед.