Востоковед исключил военный конфликт между КНДР и Южной Кореей | 360°

02 ноября 2022, 23:28
Востоковед исключил военный конфликт между КНДР и Южной Кореей
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков обсудил с «Ридусом» ночной обмен ракетными пусками между Южной Кореей и КНДР.
Специалист заметил, что в истории конфликта Южной и Северной Кореи были эскалации большего масштаба. В частности, обе стороны обменивались артиллерийскими ударами в районе Желтого моря около 10 лет назад.
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«Так или иначе, ни одна из сторон войны не хочет, это не в их интересах», — выразил уверенность Котков.
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Он напомнил, что Северная Корея зависит от Китая, а Южная Корея с 50-х годов фактически находится под охраной войск США, которые там расквартированы.
«Насколько я понимаю, подобные события еще будут происходить, но дойдет ли до войны — зависит от третьей стороны, от Соединенных Штатов. Они, конечно, великие мастера на разные провокации», — добавил востоковед.
Южная Корея
КНДР
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