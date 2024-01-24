Мир 24 января 2024, 15:30 Востоковед Хлебников: Турция могла одобрить членство Швеции в НАТО по политическому торгу

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Решение Турции, связанное с одобрением вступления Швеции в НАТО, может являться результатом политического торга. Такое мнение высказал эксперт по Ближнему Востоку российского Совета по международным делам Алексей Хлебников, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Здесь обычный торг в рамках преследования своих интересов по поводу курдов и поддержки Финляндией и Швецией Рабочей партии Курдистана, которая является террористической в Турции», — предположил эксперт.

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Он также не исключил, что на турецкий парламент могли оказать давление США.