Мир 23 января 2024, 12:50 Востоковед Геворгян: ЕС не может участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта

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Евросоюз рассчитывает провести конференцию по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, чтобы запустить политический диалог. Перспектив у этой затеи нет, сообщила политолог, востоковед Карине Геворгян в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, у стран Евросоюза нет никаких военных баз в этом регионе, поэтому содружество не сможет участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта. Эти базы есть только у США, Великобритании и Турции.

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«Знаете, в кулуарах Лиги Наций ближе к 1939 году ходила такая шутка: хочешь войны, говори о мире. Очень напоминает ситуацию с Европейским союзом», — отметила Геворгян.