Мир 12 января 2024, 12:50 Востоковед Фитин заявил, что США и Ирану невыгодно сейчас начинать войну

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Война между ираном и США невыгодна сейчас ни одной из сторон. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда» советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Несмотря на недавнюю бомбардировку Йемена, вряд ли это станет началом полномасштабной войны. США находятся на этапе выборного года, а Иран переживает не самые лучшие времена.

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«В Иране тоже выборный период. Учитывая, что страна под многолетними санкциями, то дополнительные тяжелые испытания Ирану тоже не нужны», — сказал Фитин.

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