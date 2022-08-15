Востоковед допустил вероятность гражданской войны в Афганистане

Руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко обсудил с порталом News.ru ситуацию, которая сложилась в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан»*.

Серенко выразил уверенность, что действующий режим в Афганистане не имеет перспектив. По его мнению, в ближайшем будущем внутренняя борьба между различными группами и фракциями талибов* обострится, что может привести к гражданской войне.

«Бизнес-проекты практически никакие не развиваются, иностранных инвестиций нет, а собственных не хватает. Поэтому процветает нелегальная добыча природных ископаемых, их вывоз в сопредельные страны, но это все обогащает только верхушку „Талибана“*. Афганистан уверенно движется к большой гуманитарной катастрофе, если не будет вмешательства мирового сообщества», — добавил собеседник издания.

* «Талибан», талибы, — террористическая организация, запрещена в РФ.