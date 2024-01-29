Мир 29 января 2024, 15:36 Востоковед Долгов заявил, что удары по военным структурам хуситов со стороны США будут нарастать

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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT высказал мнение, что в ближайшее время удары по военным объектам хуситов со стороны американской коалиции будут лишь нарастать.

При этом эксперт считает, что наземную операцию в Йемене американцы и их союзники проводить не будут.

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«Это сложная операция, у йеменских хуситов достаточно сил для ее отражения. В случае наземной операции будут значительные потери со стороны американской коалиции», — сказал он.

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что американцам все равно придется отвечать на действия хуситов, поскольку их кораблю был нанесен ущерб.