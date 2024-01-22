Мир 22 января 2024, 13:30 Востоковед Долгов высказал мнение, что Пентагон не планирует проводить наземную операцию в Йемене

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Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с изданием «Ридус» прокомментировал статью Washington Post о том, что Пентагон получил разрешение на крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене.

Ученый считает, что, несмотря на дальнейшие действия по проведению операции, наземной активности не планируется. США ограничатся интенсификацией ракетных обстрелов.

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«Коалиционные силы США ограничатся интенсификацией ракетных обстрелов и бомбовых ударов по позициям хуситов с целью подавить военные структуры, которые проводят операции против торговых судов», — сказал Долгов.

Он также считает, что Иран не вступит напрямую в конфликт с поддержкой хуситов.