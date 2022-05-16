Востоковед Чупрыгин рассказал, зачем Эрдоган выступает против Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку хочет получить выгоду для своей страны. Таким мнением с ИА НСН поделился старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, угрозы Эрдогана заблокировать вступление стран в альянс — часть внешней политики Турции.

«В конце концов, он снимет свои возражения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Но снимет их не просто так, а, скорее всего, что-то выторгует для себя в рамках альянса или в рамках двусторонних отношений с США или Евросоюзом. Поэтому стоит подождать, когда он объявит свои условия», — сказал Чупрыгин.

Он добавил, что Швеция уже договорилась о переговорах с Турцией, поэтому условия Эрдогана станут известны довольно скоро.