Восток Франции пострадал от сильного наводнения

На Францию обрушилось сильное наводнение — из-за обильных осадков из берегов вышли несколько рек. Сильнее всего пострадал восток страны. Об этом сообщили в департаменте Сона и Луара

«Служба прогнозирования наводнений выпустила „оранжевый“ уровень опасности для реки Сей с уровнем подъема воды 3,4 метра. <…> Пик паводка ожидается в середине дня. После этого уровень реки Сей должен достигнуть 3,44 метра, что приблизит установление „красного“ уровня тревоги — 3,50 метра», — сказано в сообщении.

Реки вышли из берегов в коммунах Луан и Сент-Круа-ан-Бресc. Кроме того, синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в департаменте Сона и Луара. Кроме того, наводнения зафиксировали в Лионе.

Местным жителям посоветовали не покидать свои дома и избегать перемещений. Лучше всего оставаться в безопасных местах — добраться куда-то будет очень сложно, потому что улицы и дороги закрыты. Чтобы помочь населению, привлекли 135 пожарных и 28 жандармов.

Планируется, что вода в реках спадет к концу вечера — началу ночи.