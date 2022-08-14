Восточный фланг НАТО призвал США ускорить поставки ему вооружений — СМИ
The Washington Post: восточный фланг НАТО попросил США ускорить поставки вооружения
Страны на восточном фланге НАТО попросили США ускорить поставки им вооружений по заключенным ранее контрактам. Об этом написала газета The Washington Post.
«HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — сообщил изданию канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.
В Польще считают, что усилению ее обороноспособности будут способствовать поставки заказанных ранее ракетных комплексов HIMARS, Patriot, истребителей F-16 и танков Abrams. Все это вооружение США пообещало стране ранее. По данным газеты, недавно глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох обсуждал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном возможность более оперативной реакции американского оборонного производства на «растущие угрозы».
Многие западные страны в последнее время направляли на Украину оружие из собственных запасов, напомнила The Washington Post. Когда-то странам придется восполнять этот военный потенциал, заявил изданию представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.