Страны на восточном фланге НАТО попросили США ускорить поставки им вооружений по заключенным ранее контрактам. Об этом написала газета The Washington Post​​​​​​.

«HIMARS, [беспилотники] Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — сообщил изданию канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

В Польще считают, что усилению ее обороноспособности будут способствовать поставки заказанных ранее ракетных комплексов HIMARS, Patriot, истребителей F-16 и танков Abrams. Все это вооружение США пообещало стране ранее. По данным газеты, недавно глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох обсуждал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном возможность более оперативной реакции американского оборонного производства на «растущие угрозы».

Многие западные страны в последнее время направляли на Украину оружие из собственных запасов, напомнила The Washington Post. Когда-то странам придется восполнять этот военный потенциал, заявил изданию представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.