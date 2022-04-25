Восстановление улиц Мариуполя показали с коптера

В Мариуполе приступили к восстановлению улиц. Кадры с коптера, на которых виден город, показала газета «Известия».

На видео сняли одну из улиц Мариуполя. По автодороге передвигаются машины, в кузовах которых можно заметить обломки стен — территорию города очищают с помощью спецтехники. Кадры опубликовали в Telegram-канале издания.

В понедельник, 25 апреля, работы велись на Проспекте Мира — это одна из главных улиц города. Как отметили местные жители, расчистка улиц происходит каждый день.

«Вчера убирали ту сторону [улицы], сегодня эту. Очень много повреждено, обрушено, обломано, оторвано. Сейчас наводим порядок», — процитировало издание слова местного жителя.

К расчистке улиц приступили волонтеры и коммунальщики. Они убирают ветки деревьев, осколки стекол, а также провода троллейбусных линий, которые валяются на дорогах.