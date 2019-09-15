  • Восстановление нефтяных возможностей Саудовской Аравии «займет недели»

    15 сентября 2019, 20:44

    Алена Макаренко

    Ущерб от запуска 10 дронов по нефтяной компании Саудовской Аравии (СА) Saudi Aramco колоссальный. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Устранить последствия атаки в одночасье не получится, на это уйдут недели.

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    «Полное восстановление возможностей Саудовской Аравии по поставкам нефти после субботних атак на нефтеперерабатывающие заводы Aramco может занять „недели, а не дни“», — сообщило агентство.

    Кроме того, прилет дронов повлиял на объемы добычи нефти. Компании пришлось сократить добычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки, то есть наполовину. Пока что сотрудники налаживают весь процесс. Глава Aramco Амин Нассер пообещал предоставить новую информацию в течение 48 часов.

    В ночь на 14 сентября дроны атаковали предприятия Saudi Aramco. В частности, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. После нашествия беспилотников на второе по величине нефтяное месторождение королевства вспыхнули пожары. По не подтвержденным данным, справиться с возгоранием не удавалось больше суток. По заявлению Саудовской Аравии, никто не пострадал.

    Ответственность за запуск дронов взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты.