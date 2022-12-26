Мир 26 декабря 2022, 19:26 Восстановление инфраструктуры Украины за счет замороженных активов допустили в Госдуме

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Часть замороженных активов россиян, находящихся под санкциями, может пойти на восстановление украинской инфраструктуры. Об этом RT сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Впоследствии часть замороженных активов может быть потрачена на восстановление украинской инфраструктуры, но только уже нами, когда Украина адаптируется и вольется в нашу семью», — добавил он.

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Ранее стало известно, что Сенат США одобрил включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать активы российских бизнесменов и тратить их на восстановление Украины.

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