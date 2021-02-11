Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности невозможно восстановить в прежнем виде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рябков выразил сомнения, что есть перспективы для того, чтобы восстановить Договор, сообщил сайт «Утро.ру».



«Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет», — заявил Рябков.

Ранее экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Шульц назвал огромной ошибкой выход Вашингтона из ДРСМД. В интервью он подчеркнул, что нынешние американские власти скептически относятся к любым соглашениям.

«Выход из ДРМСД — огромная ошибка. Вы потеряли не только само соглашение, но и все эти положения по контролю за соблюдением, над которыми мы так долго работали. <…> Они (администрация президента США Дональда Трампа — прим. ред.), похоже, скептически относятся к этим соглашениям, к любому соглашению. Соглашения обычно не бывают идеальными. Вы не получите всего, чего хотите. Стоит немного идти на компромиссы», — заявил Шульц.

Он добавил, что любой компромисс лучше, чем вообще ничего.