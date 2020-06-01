Большинство заразившихся новой коронавирусной инфекцией полностью восстановились. Несколько дольше поправлять здоровье будут те, кто перенес серьезное воспаление легких или токсический шок.

Об этом на пресс-конференции заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она сообщила, что ВОЗ отслеживает состояние здоровья миллионов излечившихся.

«На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий», — приводит ее слова ТАСС. Эксперт уточнила, что ВОЗ будет отслеживать их состояние, чтобы в будущем предоставить «более систематизированную информацию».

Российские вирусологи разделились во мнении, какие маски лучше защищают от коронавирусной инфекции нового типа. Одни считают, что строительные респираторы, другие — медицинские гигиенические маски.