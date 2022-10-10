«Воссоединение Германии тоже противоречит уставу ООН». Политолог уличил ЕС в желании оправдать преступления против РФ | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 23:40 Поделиться Telegram

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Viber «Воссоединение Германии тоже противоречит уставу ООН». Политолог уличил ЕС в желании оправдать преступления против РФ Политолог Корнилов: ООН будет обвинять Россию в нарушении всех международных актов Pxhere

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Сегодня в проекте резолюции Генассамблеи от ЕС сообщили, что решение России о принятии в свой состав Донбасса, Херсонской и Запорожской областей несовместимы с уставом ООН. Политолог Владимир Корнилов специально для Telegram-канала «360» объяснил, что Евросоюз ищет повод, чтобы обвинить Россию в нарушении международных договоренностей.

По словам Корнилова, если воссоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией противоречит уставу ООН, то воссоединение Германии ему также не соответствует.

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«Там же референдумы никто не проводил. Государство, которое было признано Хельсинским актом и в ООН, Германская Демократическая Республика, прекратила свое существование. Но это никого не возмущало», — напомнил он.

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По мнению политолога, Россию будут обвинять в нарушении всех возможных и невозможных международных актов.

«И какие бы преступления ни творила Украина или любая другая страна против России и против русских, все это будет оправдываться», — подытожил Корнилов.

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