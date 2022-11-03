Эксклюзив 03 ноября 2022, 21:12 «Воспроизводство Холодной войны». Политолог — о войсках США в Польше Политолог Кортунов заявил, что США пытаются развязать Холодную войну через Польшу Unsplash

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США пытаются создать новый виток Холодной войны при помощи Польши. Об этом «360» заявил политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше на очень долгое время. Такое заявление главы государства Кортунов счел предсказуемым.

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«Оно говорит, что в администрации Байдена исходят из долгосрочного противостояния России и НАТО и рассматривают Польшу в качестве прифронтового государства, нуждающегося в поддержке и укреплении своего военного потенциала», — отметил он.

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Фактически речь идет о воспроизводстве некой модели Холодной войны, добавил Кортунов. О сроках такого пребывания можно спорить, подчеркнул он.

«В Вашингтоне полагают, что противостояние продлится как минимум до конца нынешнего политического цикла в России. А он может продлиться долго. Понятно, что это желание вполне соответствует стремлению польского руководства, которое давно лоббировало присутствие американских вооруженных сил и инфраструктуры НАТО на своей территории», — пояснил он.

В этом смысле американцам нечего опасаться, добавил политолог.