Мир 14 июля 2023, 17:36 Воспитательницу детсада казнили за отравление детей в Китае «Пэнпай»: в Китае казнили отравившую детей нитритом натрия воспитательницу

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Суд в китайской провинции Хэнань привел в исполнение смертный приговор в отношении воспитательницы детского сада за отравление воспитанников. Об этом написало китайское издание «Пэнпай».

Как сообщило СМИ, женщина повздорила со своим коллегой-преподавателем. Она решила ему насолить, поэтому в марте 2019 года подсыпала в кашу детей из его группы нитрит натрия.

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Отравились 25 несовершеннолетних, их отвезли в больницу. Один из детей не выжил — за жизнь ребенка медики боролись почти год.

Как выяснилось позже, натриевую соль воспитательница использовала не в первый раз. Раньше с помощью нее она «проучила» своего супруга после семейного скандала. Мужчина отравился, но серьезных последствий не было. Мужа подсудимой тогда доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, писал «Царьград». Но тот не связал произошедшее с супругой.

Суд постановил, что обвиняемая действовала умышленно. Она осознавала, какой вред наносит обществу, также она понимала, что дети будут есть кашу, которую она отравила. Но женщину ничего не остановило.

Ранее массовые отравления произошли в детских садах Орска Оренбургской области. Мать одного из пострадавших рассказала, что ребенка рвало до потери сознания.