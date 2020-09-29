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    29 сентября 2020, 17:45

    Воспитанник «Спартака» заявил о готовности защищать Карабах с автоматом в руках

    Дарья Бунякова

    Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Маляка должен был играть за клуб Нагорного Карабаха «Лернаин Арцах». После начала военных действий спортсмен заявил, что готов лично защищать самопровозглашенную территорию.
    Воспитанник «Спартака» заявил о готовности защищать Карабах с автоматом в руках

    «Я хочу жить здесь, в этой стране. Планирую остаться в Армении. Сейчас это мой дом. Сейчас воевать берут добровольцев, которые служили или у кого есть военный опыт. Но если ситуация в течении недели будет такая же и будут нужны еще добровольцы, я готов отправиться на фронт», — сказал Маляка Sport24.

    Он добавил, что хочет помогать военным и внести свой вклад, чтобы не оставаться в стороне от ситуации. По словам футболиста, все происходящее касается и его.

    «У меня здесь растет мой ребенок, и мне не хотелось бы, чтобы война коснулась дома моей семьи», — отметил бывший игрок «Спартака».

    Ранее вице-президент Союза армян России Левон Муканян рассказал, что в Нагорный Карабах готовы отправиться более 20 тысяч солдат. По его словам, добровольцев будет еще больше.

    Армения и Азербайджан развязали боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Россия призвала страны прекратить огонь и любые попытки радикализации конфликта. При этом Турция открыто заявила о поддержке Баку.

    Новости SMI.FM