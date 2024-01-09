Мир 09 января 2024, 05:55 «Воскресил призрак Армагеддона». Экс-сотрудник Белого дома раскрыл страшный план США Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США хотят развязать ядерную войну против РФ Freepik

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Америка продемонстрировала свое истинное отношение к России и показала намерение идти на еще большую конфронтацию. Такое мнение выразил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в материале на личном сайте.

«Если деградация Запада не приведет к его краху, война неизбежна», — написал он.

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Робертс отметил, что жители США и Европы относятся с презрением к своему правительству, которое служит интересам «финансово могущественных людей», пока простые граждане никак не могут повлиять на агрессивную политику Запада.

По словам сотрудника Белого дома, намерения США в отношении России стали ясны, когда западные элиты продемонстрировали откровенное отсутствие стыда за развязанные конфликты.

«Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона», — подытожил аналитик.

Ранее директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Украина в 2024 году может потерять еще больше территорий, потому что в отчаянии попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. По его словам, украинское государство практически разделят на части.