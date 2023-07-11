Мир 11 июля 2023, 09:25 «Воскресенье расплаты» прошло в Польше у посольства Украины Myśl Polska: в Варшаве перед украинским посольством прошла акция «Воскресенье расплаты»

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Акция под названием «Воскресенье расплаты» состоялась 9 июля в Варшаве. Ее цель — почтить память жертв Волынской резни и высказаться против военной поддержки Украины. Об этом написал журнал Myśl Polska.

«Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках „Воскресенья расплаты украинцев“, акции, организованной партией Front Кшиштофа Толвиньского», — сообщили авторы статьи.

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Вышедшие на улицу люди почтили память своих соотечественников, которые погибли во время Волынской резни от рук представителей ОУН-УПА*. Поляки расставили обувь перед зданием диппредставительства в память о жертвах бандеровцев.

Организатор шествия уточнил, что митингующие выступили против поставок оружия Украине через Польшу и в целом против поддержки киевского режима. Участники акции отправили символический вексель с суммой в 75 миллиардов евро посольству. Именно эту сумму, по их информации, украинские власти задолжали польской стороне.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также вспомнил о жертвах Волынской резни. Он заявил, что блок НАТО должен понять, сколько зла принесли бандеровцы. Володин назвал большой ошибкой альянса поддержку киевского режима.

*ОУН-УПА — запрещенная в России экстремистская организация.