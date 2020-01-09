Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл отделили от королевской семьи

Таким образом музей отреагировал супругов сложить с себя полномочия «высокопоставленных» членов королевской семьи, о котором они объявили вечером в среду, 8 января. Уже в четверг принца Гарри и Меган в не было на стенде рядом с королевой Елизаветой II и герцогом Эндинбургским Филиппом.

По словам гендиректора музея мадам Тюссо в Лондоне Стива Дэвиса, фигуры принца и его супруги останутся в музее, но где они будут выставлены, пока не известно. Он отметил, что музей, как и весь остальной мир, реагирует «на неожиданные новости о решении герцога и герцогини Сассекских снять полномочия высокопоставленных членов королевской семьи».

«Будучи двумя из наших самых популярных и любимых личностей, они, конечно, останутся важной особенностью в музее мадам Тюссо в Лондоне, пока мы смотрим, что будет для них следующей главой», — отметил Дэвис.

Накануне принц Гарри и его жена Меган Маркл в своем аккаунте в Instagram заявили о своем решении сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги откажутся от финансовых привилегий и будут обеспечивать себя сами.

В Букингемском дворце ответили, что это решение создаст проблемы, на решение которых потребуется время.

Политолог рассказал «360», на что Гарри и Меган будут содержать себя и своего ребенка, а также что побудило супругов отдалиться от трона.