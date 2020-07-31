Восковые фигуры Музея мадам Тюссо выставили в масках на улицу

Прохожие смогут посмотреть на фигуры королевы Великобритании Елизаветы II, принца Гарри и Меган Маркл, президента Америки Дональда Трампа и британского премьера Бориса Джонсона, актера Дуэйна Джонсона, певиц Тейлор Свифт и Бейонсе.

Уточняется, что фигуры выставили незадолго перед открытием музея, который был закрыт 20 марта из-за ограничений по коронавирусу.

Ранее стало известно, что в Раменском округе врач принимает пациентов в медкабинете, который по совместительству является аптекой и музеем. Он расположен в деревянном одноэтажном здании бывшей донинской общеобразовательной школы. Инициатором открытия уникального музея семь лет назад стал врач-невролог Евгений Иващенко.

Историческому зданию уже более ста лет. Школа закрылась в 2005 году из-за недостатка учеников — в последний год здесь училось всего три человека.