Вышинский задается вопросом, почему Владимир Зеленский не стал опираться на людей, которые голосовали за него на президентских выборах. По словам журналиста, как только Зеленский занял высший государственный пост, он сразу продолжил политику своего предшественника. Это расходится с электоральной логикой.

«Вошел в пещеру и тут же стал драконом. Он тут же занял место политика, который продолжает и работает в логике войны с „агрессором“. А до того, как стать президентом, у него была совершенно другая риторика», — высказался Вышинский.

Он напомнил, что на выборах за кандидатуру Зеленского проголосовали 73% избирателей, большинство. А сейчас он опирается и ведет диалог не с ними, а с теми, кто представляет проигравшее меньшинство.

«Для меня это непонятно. В электоральной логике он должен был сделать сильный ход по отношению к своим сторонникам, говорить с теми, кто хочет мира, провести в лучших советских традициях большой митинг за мир где-нибудь на майдане», — отметил Вышинский.

По данным «Политики сегодня», исполнительный директор МИА «Россия Россия» также признался, что с удовольствием посетит Украину в рамках пресс-тура по приглашению Владимира Зеленского. Ранее после «нормандского саммита» украинский лидер пригласил в страну всех желающих российских журналистов.

«Если это пройдет, и меня пригласят принять участие в этом пресс-туре, я с удовольствием это сделаю», — рассказал Вышинский.

Однако журналист отметил, что посетить Украину он будет готов, когда президент Зеленский и его офис перейдет непосредственно от слова к делу.

«Если есть заявление, что приезжайте, мы вам покажем, то организуйте этот приезд. Потому что приглашать Владимира Соловьева, когда против него возбуждено уголовное дело и по пересечении украинской границы ему могут предъявить подозрение, и он может оказаться в тюрьме, это история лукавая», — подытожил Вышинский.