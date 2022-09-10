Жертвами обстрелов ВСУ стали восемь жителей ДНР | 360°

Мир 10 сентября 2022, 10:28 Поделиться Telegram

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Viber Жертвами обстрелов ВСУ стали восемь жителей ДНР Штаб теробороны ДНР: за сутки при обстрелах ВСУ погибли 8 жителей РИА «Новости»

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Восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли в течение суток в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом информировал штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«За минувшие сутки, с 08:00 9 сентября до 08:00 10 сентября, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек и еще 27 мирных жителей получили ранения», — указано в сообщении.

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Ранее штаб уточнял, что два человека стали жертвами в Ворошиловском районе, еще два — в Кировском, трое — в Петровском. Среди раненых есть 16-летняя девушка.

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Обстрелы территории ДНР продолжаются. С начала дня ВСУ выпустили снаряды по Донецку, Горловке, Гольмовскому, Зайцево, Макеевке, Новоселовке. В Донецке под удар попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы, сообщили в Telegram представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Жителей ДНР призвали не выходить из дома без особой необходимости.

Сайт utro.ru напомнил, что накануне Минобороны России сообщило об отступлении ВСУ на Николаево-Криворожском направлении после нескольких неудачных попыток атак.

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