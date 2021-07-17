Восемь строителей погибли при обрушении крыши дома в Китае

В провинции Фуцзянь на востоке Китая в результате обрушения крыши строящегося здания под завалами оказались 10 человек, из них восемь погибли. Об этом со ссылкой на заявление властей уезда Юнъань сообщило РИА «Новости».

Часть крыши недостроенного одноэтажного здания обрушилась в пятницу. Это произошло во второй половине дня. Внутри здания в этот момент находились 10 рабочих. К вечеру всех их вытащили из-под завалов живыми. Но по дороге в больницу скончались четверо, и еще четверо умерли уже в медучреждении. Двое пострадавших находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

По какой причине произошло обрушение, пока неизвестно.

Также ранее 14 июля в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая произошло обрушение гостиницы. В результате погибли не менее 17 человек. От части здания ничего не осталось. Стены разлетелись в щепки.

На прошлой неделе в результате проливных дождей в Китае погибли не менее пяти человек. Непогода привела к наводнениям в ряде городов и населенных пунктов, многие люди пропали без вести.