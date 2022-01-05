Восемь силовиков погибли во время протестов в Казахстане
МВД Казахстана: восемь силовиков погибли во время протестов
Восемь полицейских и бойцов национальной гвардии погибли во время беспорядков в Казахстане. В результате столкновений более 300 силовиков получили ранения.
Согласно информации МВД Казахстана, при беспорядках погибли восемь силовиков, пострадали 317 человек. Как заявили в министерстве, за актами вандализма и мародерства стоят провокаторы. Местных жителей призвали не поддаваться на действия этих людей, написал портал Tengrinews.kz.
Ранее об убитых и раненых сотрудниках правоохранительных органов говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он ввел на территории всей страны чрезвычайное положение и пообещал жестко наказать правонарушителей. Токаев решил лично возглавить Совбез Казахстана.
Протесты переросли в беспорядки в Казахстане 4 января. Жители разных городов стали выходить на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала акции носили мирный характер, но митингующие стали поджигать и захватывать административные здания.
Сейчас в Казахстане действует комендантский час, за также запрещены все массовые мероприятия. Движение между областями ограничено.