Восемь силовиков погибли во время протестов в Казахстане

Восемь полицейских и бойцов национальной гвардии погибли во время беспорядков в Казахстане. В результате столкновений более 300 силовиков получили ранения.

Согласно информации МВД Казахстана, при беспорядках погибли восемь силовиков, пострадали 317 человек. Как заявили в министерстве, за актами вандализма и мародерства стоят провокаторы. Местных жителей призвали не поддаваться на действия этих людей, написал портал Tengrinews.kz.

Ранее об убитых и раненых сотрудниках правоохранительных органов говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он ввел на территории всей страны чрезвычайное положение и пообещал жестко наказать правонарушителей. Токаев решил лично возглавить Совбез Казахстана.

Протесты переросли в беспорядки в Казахстане 4 января. Жители разных городов стали выходить на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала акции носили мирный характер, но митингующие стали поджигать и захватывать административные здания.

Сейчас в Казахстане действует комендантский час, за также запрещены все массовые мероприятия. Движение между областями ограничено.