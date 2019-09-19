Восемь северокорейских рыбаков, незаконно находившихся в РФ, вернулись на родину

Судебные приставы Приморья доставили на пункт пропуска через государственную границу восемь северокорейских рыбаков. Они нарушили режим пребывания в РФ.

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«Во исполнение решения суда, судебные приставы доставили правонарушителей из этого центра до пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю», — сказано в сообщении пресс-службы Управления ФССП по краю. Его процитировал «Интерфакс».

Ранее суд признал восемь иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ». Факт незаконного пребывания пяти из них на территории РФ установили еще в августе.

Каждый нарушитель получил штраф в размере двух тысяч рублей. Также их обязали в принудительном порядке покинуть территорию России. До выдворения жители КНДР находились в Центре временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему.

Ранее стало известно, что две рыболовные шхуны и 11 мотоботов с рыбаками из КНДР конвоировали в Находку. Всего правоохранители задержали 161 северокорейца. Этому предшествовал эпизод, когда во время досмотра российскими пограничниками судна КНДР в Японском море на них напал экипаж. Пострадали четверо россиян. Их госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».