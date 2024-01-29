Мир 29 января 2024, 08:31 Восемь пострадавших при атаке на базу США в Иордании эвакуировали CENTCOM заявило об эвакуации 8 пострадавших при атаке на базу США в Иордании РИА «Новости»

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Центральное командование американских ВС (CENTCOM) заявило об эвакуации восьми из 34 пострадавших при атаке на базу США в Иордании. По предварительным данным, их состояние расценивают как стабильное, сообщил RT.

Остальные военнослужащие, как уточнили в CENTCOM, проходят полное обследование, после этого уже будут принимать решение относительного дальнейших действий и необходимого ухода.

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Накануне, 28 января, Центральное командование ВС США сообщило, что при атаке дрона на базу в Иордании погибли трое военнослужащих. Источники Reuters уточнили, что в результате ЧП черепно-мозговые травмы получили 34 человека, но других подробностей не привели.

После гибели нескольких военных при атаке на базу в Иордании сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал президента США Джо Байдена нанести удары по Ирану.

«Не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», — указал он.