Мир 22 августа 2023, 17:24 Восемь человек застряли над рекой на канатной дороге в Пакистане Dawn: 8 человек застряли на канатной дороге в Пакистане из-за обрыва тросов

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Как минимум восемь человек, в том числе шестеро школьников, застряли на кресельном подъемнике через реку Джхангри в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Оборвались два из трех тросов на подъемнике, и люди остались на высоте около 600 метров. Пока удалось спасти лишь одного ребенка, сообщила газета Dawn.

Издание уточнило, что для этого пришлось применить вертолет. Пассажирам канатной дороги доставили ремни безопасности, и одного из детей вызволили с помощью веревки, зацепленной за этот ремень. Всего в продолжающейся спасательной операции участвуют три вертолета: два армейских и один принадлежащий ВВС Пакистана.

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Днем 12 августа колесо обозрения с детьми зависло в воздухе в красноярском парке «Троя». Электричество отключилось, а резервных генераторов у администрации не было. За час, пока аттракцион находился над землей, люди успели замерзнуть. Одна из посетительниц парка пообещала подать в суд на администрацию парка.