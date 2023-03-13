13 марта 2023, 12:45
Восемь человек стали жертвами опрокидывания лодок США
В городе Сан-Диего в США в результате опрокидывания двух лодок погибли не менее восьми человек. Об этом сообщило издание ABC News.
Трагедия произошла недалеко от черного пляжа Сан-Диего.
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«По меньшей мере восемь человек погибли после того, как две лодки перевернулись вблизи черного пляжа Сан-Диего», — процитировал RT сообщение журналистов.
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Лодки, в которых находили люди, принадлежали рыбакам.
США
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