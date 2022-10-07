Полицейская машина врезалась в толпу пешеходов в Нью-Йорке | 360°

Мир 07 октября 2022, 02:52 Поделиться Telegram

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Viber Полицейская машина врезалась в толпу пешеходов в Нью-Йорке New York Daily News: в Нью-Йорке машина полиции врезалась в пешеходов Pixabay.com

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В Нью-Йорке результате ДТП с участием полицейской машины пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщила газета The New York Daily News. Автомобиль полиции влетел в толпу пешеходов в районе Бронкс.

Инцидент произошел на пересечении Хоу-авеню и Вестчестер-авеню около 15:00 по местному времени, когда правоохранители на полицейском внедорожнике с мигалками и сиреной мчались на вызов об угоне.

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Машина выехала на перекресток, когда в нее врезался другой автомобиль. От удара полицейское авто вылетело на обочину, где столкнулось с фонарным столбом и сбило группу пешеходов. Газета сообщила, что у них не было времени уйти с траектории автомобиля. Упавший фонарь навредил еще нескольким прохожим.

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В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек, среди них один несовершеннолетний. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Два офицера полиции, которые были в машине в момент ДТП, тоже получили повреждения. Их доставили в больницу.

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