Восемь человек пострадали при стрельбе возле университета в США | 360°

Мир 17 октября 2022, 03:07 Поделиться Telegram

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Viber Восемь человек пострадали при стрельбе возле университета в США ABC News: восемь человек пострадали при стрельбе возле университета в США Unsplash

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Мужчина открыл огонь рядом с университетским кампусом в городе Харрисонбург. В результате стрельбы пострадали восемь человек, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, стрелять возле кампуса начал один из местных жителей. Он пришел к университету в воскресенье, 16 октября. В тот момент на улице проходило собрание.

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«В результате инцидента восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням», — заявили местные власти в Twitter.

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Сотрудники полиции уже задержали 20-летнего подозреваемого. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, умышленном ранении при отягчающих обстоятельствах, хранении огнестрельного оружия и его использовании при совершении преступления.

«Дополнительные обвинения ожидаются по мере продолжения расследования. По словам властей, полиция также расследует, были ли причастны к стрельбе другие подозреваемые», — уточнили авторы материала.

Всех раненых доставил в медучреждения для оказания необходимой помощи. Возраст пострадавших варьируется от 18 до 27 лет.

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