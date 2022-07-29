Восемь человек погибли во время наводнения в Кентукки

В американском штате Кентукки в результате наводнения погибли не менее восьми человек. Об этом написал ОТР со ссылкой на слова губернатора штата.

Критический подъем уровня воды в реках произошел в ночное время суток, в то время, когда граждане спали. Местные власти ввели в регионе чрезвычайное положение.

По их словам, реальное число жертв может быть гораздо выше. Из-за сильных ливней всего за несколько часов улицы и автотрассы полностью скрылись под водой.