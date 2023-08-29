29 августа 2023, 23:00
Восемь человек погибли в Мексике из-за взрыва бензовоза
Взрыв бензовоза произошел неподалеку от мексиканского муниципалитета Сумпанго. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на газету Excelsior.
Бензовоз двигался по трассе. В какой-то момент он перевернулся и взорвался. Неподалеку находилось такси с пассажирами. Все, кто находились в машине, погибли. Жертвами происшествия стали восемь человек.
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На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
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