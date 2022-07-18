Восемь человек погибли в ДТП в Казахстане

ДТП с участием двух автомобилей на шоссе в Уральске (Казахстан) унесло жизни восьмерых человек, включая двоих детей. Об этом написало издание «Мой город».

По данным правоохранителей, в этом месте лоб в лоб столкнулись автомобили марок Nissan и Lada. Водитель иномарки во время обгона выехал на встречную полосу, где и столкнулся с отечественным автомобилем, сообщила «Свободная пресса».

Известно, что в Lada ехало семь человек. Пятеро погибли на месте трагедии, остальные скончались в больнице.