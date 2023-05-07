Мир 07 мая 2023, 10:35 Восемь человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе Восемь человек погибли в результате стрельбы в торговом центре Техаса

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Восемь человек погибли в субботу в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре города Аллен американского штата Техас. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, мужчина вышел из серебристого седана и стал стрелять по людям. Он застрелил восемь человек на месте, ранил еще семерых. Всего было слышно не менее трех десятков выстрелов. Из-за этого началась паника, люди бросились к выходам.

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Начальник пожарной охраны Аллена Джонатан Бойд сообщил, что семь человек погибли на месте. Подозреваемого застрелила полиция. Девять пострадавших доставили в больницы, позже двое из них скончались. Сейчас трое раненых находятся в критическом состоянии.

По информации «Би-би-си», среди жертв есть дети. На месте происшествия работают полицейские. Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал стрельбу «невыразимой трагедией» и пообещал оказать необходимую помощь в расследовании.

Пять человек погибли и шестеро получили ранения при стрельбе в американском Луисвилле в начале апреля. Мужчина открыл огонь в банке, его нейтрализовали полицейские. Перестрелка также произошла в Алабаме и парке в Кентукки, после этих происшествий президент США Джо Байден заявил о необходимости ввести контроль за распространением оружия.